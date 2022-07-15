Hilmi B'nin kullandığı otomobil, Kefevi Mahallesi Hükümet Konağı Meydanı'nda gaz pedalının takılı kalması nedeniyle kontrolden çıkarak, Adliye Sarayı binasının ön giriş kapısındaki merdivene çarptı.

İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü ve yanındaki eşi, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Araç ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.