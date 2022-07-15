Haber Giriş: 15 Temmuz 2022 Cuma 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 6 farklı noktada çıkan orman yangını söndürüldü
[Fotograf: AA]
Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda 6 noktada yangın çıktı. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangınlarda toplam 5 dönümlük alan zarar gördü.
İlçe merkezine bağlı Akkaya, Tenkerli ve İncirci mahallelerindeki ormanlık alanda kısa aralıklarla 6 noktada gece saatlerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Feke, Kozan ve Saimbeyli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar, kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Jandarma, yaklaşık 5 dönümlük alanın zarar gördüğü yangınlarla ilgili araştırma başlattı.
Etiketler: Adana Orman Yangını Yangın
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