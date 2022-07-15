Haber Giriş: 15 Temmuz 2022 Cuma 09:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ayvalık'ta etkili olan poyraz balıkçı teknelerini batırdı
[Fotograf: İHA]
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Poyraz nedeniyle bazı balıkçı tekneleri ve sandallar battı.
Hızı saatte 75 ile 90 kilometre arasında esen şiddetli rüzgar, Ayvalık’ın Sahilkent Mahallesi’nde etkili oldu.
Aralarında; Şirinkent, Engürü, Düçmen ve Teknikgüç Birliği gibi yazlık sitelerin bulunduğu Sahilkent Mahallesi’nde gün boyu etkili olan poyraz nedeniyle bazı koylarda bulunan balıkçı tekneleri ve sandallar battı.
[Fotoğraf: İHA]
Meteoroloji'nin orman yangınları konusunda çok ciddi risk olarak duyurularda bulunduğu bölgedeki şiddetli rüzgarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Balıkesir Meteoroloji Orman Yangını
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