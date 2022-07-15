Haber Giriş: 15 Temmuz 2022 Cuma 08:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kapadokya'da sıcak hava balonları 15 Temmuz için havalandı
[Fotograf: DHA]
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde sıcak hava balonları, Türk bayrakları ve şehit Ömer Halisdemir posteriyle havalandı.
Kapadokya bölgesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, sabahın erken saatlerinden itibaren kutlanmaya başlandı.
[Fotoğraf: DHA]
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Avanos ilçesine bağlı Paşabağ mevkiinden havalanan sıcak hava balonlarına 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde Türk bayrakları ve şehit Ömer Halisdemir'in posteri asıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Yerden havalanan balonlar gökyüzünü kapladı. Sıcak hava balonları Kapadokya semalarında süzüldü.
[Fotoğraf: DHA]
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