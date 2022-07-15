Haber Giriş: 15 Temmuz 2022 Cuma 08:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Önündeki araca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
[Fotograf: DHA]
Tekirdağ'da önünde seyreden araca arkadan çarpan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, İstanbul yolu üzeri Esentepe Mahallesi Eski Bağlar Caddesi girişinde meydana geldi. Yakınını özel bir hastaneye götürdüğü sırada Eski Bağlar Caddesi’ne sapan Ergene ilçesi İğneler Mahallesi Muhtarı Halit Dindar’ın otomobile, aynı yönde seyreden Vural Gezici idaresindeki otomobil arkadan çarparak takla attı.
Kaza sonrası takla atan araçta sürücü Gezici ve yolcu olarak bulunan Yasin Yaman yaralandı. Sağlık biriminin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası Tekirdağ
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