Haber Giriş: 15 Temmuz 2022 Cuma 05:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'nde panelvan çocuk parkına uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan panelvanın yol kenarındaki çocuk parkına girmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Malta Mahallesi'ndeki Piotr Wilczynski Bulvarı'nda rampa aşağı inen, Yusuf Derin'in (21) kullandığı 34 FA 5414 plakalı panelvan kontrolden çıkarak yol kenarındaki çocuk parkına uçtu.
Parktaki ceviz ağacını parçalayan araç, kaydırağa çarptıktan sonra durdu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Derin ve yanındaki Enes Karabulut (19) ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
Ağır yaralanan Derin, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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