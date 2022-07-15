Haber Giriş: 15 Temmuz 2022 Cuma 03:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de demir çelik fabrikasında yangın
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, demir çelik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alikahya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangının başlamasının ardından işçiler fabrikadan çıkarıldı.
Yangın kontrol altına alınırken, olayda yaralanma ve can kaybı olmadığı öğrenildi.
Etiketler: Yangın
Sıradaki Haber
Erzurum'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz