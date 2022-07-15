Alikahya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangının başlamasının ardından işçiler fabrikadan çıkarıldı.

Yangın kontrol altına alınırken, olayda yaralanma ve can kaybı olmadığı öğrenildi.