Haber Giriş: 15 Temmuz 2022 Cuma 02:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Bayburt'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası kısmen aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Alınan bilgiye göre, Ç.Ç'nin kullandığı 69 AH 066 kullandığı plakalı otomobil ile G.B'nin kullandığı 69 AG 740 plakalı otomobil, Bayburt-Erzurum kara yolu Şair Zihni Kent Ormanı yakınlarında çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası kısmen aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Bayburt Trafik Kazası
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