Haber Giriş: 15 Temmuz 2022 Cuma 02:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
İzmir’in Ödemiş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Bozdağ Mahallesi'nden Salihli istikametine gidişte bir benzin istasyonundan yola çıkan Galip Akgün (78) yönetimindeki 35 ZNP 57 plakalı motosiklet ile Hasan Güldağ (36) yönetimindeki 45 SC 9465 plakalı otomobil çarpıştı.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Akgün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Etiketler: Trafik Kazası İzmir
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