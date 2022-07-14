Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 23:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Firari PKK'lı terörist yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da terör örgütü PKK üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün evinde saklandığını belirledi.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, P.B'yi gözaltına aldı.
Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.B. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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