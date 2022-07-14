Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 22:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arızalanan metrobüs nedeniyle seferler aksadı
İstanbul Avcılar'da metrobüsün arızalanması nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı.
Avcılar durağı yakınlarında Beylikdüzü istikametine giden metrobüsün motorundan duman çıkmaya başladı. Metrobüs sürücüsü, yolcuları araçtan indirdikten sonra yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu.
Arızalı araç, olay yerine gelen teknik ekiplerin çalışmalarının ardından çekildi.
Metrobüs arızası dolayısıyla seferlerde bir süre aksama yaşandı, duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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