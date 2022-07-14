Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 20:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Sanayide oksijen tüpü patladı
Şanlıurfa'da oto sanayide oksijen tüpü bir anda alev aldı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Abdalağa Mahallesi'ndeki eski oto sanayideki iş yerinde Serhat Yüksel otomobilde çalıştığı sırada oksijen tüpü alev aldı.
Otomobilden çıkarak tüpün vanasını kapatan Yüksel, olayı yara almadan atlattı.
Durumu fark eden çevredekiler, araçtaki yangını söndürdü.
Bu arada, oksijen tüpünün alev alması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Etiketler: Şanlıurfa
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