Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 17:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da yol yapımında kontrolsüz patlama: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, yol yapım çalışmasında dinamitin patlaması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Akoluk Mahallesi'nde, Dere Kışla mevkisinde orman yolu açma çalışması sırasında el yapımı patlayıcı kontrolsüz olarak patladı.
Patlamada, kardeşler Yakup S. ve Salih S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Yakup S. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, hafif yaralanan Salih S'nin ise tedavisi yapıldı.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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