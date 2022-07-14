Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da KKKA şüphesiyle ölüm
[Fotograf: AA]
Samsun'un Havza ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisi konulan kadın hayatını kaybetti.
Tarlada çalıştıktan sonra evine giden 8 çocuk annesi R.G., ayağında kene olduğunu fark etti.
Keneyi tutunduğu yerden çıkaran R.G, bir süre sonra rahatsızlanınca Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edilen R.G'ye KKKA teşhisi konuldu.
Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan R.G. kurtarılamadı.
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