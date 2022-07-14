Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 14:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da iki otel servisi çarpıştı: 12 yaralı
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde otel çalışanlarını taşıyan iki servis aracının çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
Y.A. yönetimindeki otel servis midibüsü, Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda N.Y'nin kullandığı bir başka otel servis midibüsüne arkadan çarptı.
Kazada araçlardaki A.O.G, Ş.E, F.T, A.Ö.D, B.D, Z.M, Ö.Ç, A.Ö, H.A, A.U, E.M. ve T.K. yaralandı.
İhbar üzerine kara yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası Antalya
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