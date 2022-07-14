Antalya'nın Alanya ilçesinden Denizli'deki Pamukkale travertenlerine giden turistleri taşıyan A.G. idaresindeki tur otobüsü, Kumavşarı Mahallesi girişinde bariyerlere çarptı.

Şarampole devrilen otobüs, ters döndü. Sürücü ve turist rehberi ile İngiltere, Meksika ve Almanya uyruklu 39 turist yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ters dönen otobüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla araçtan çıkartıldı.

6 yaralının durumu ağır

Kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan 41 yaralıdan 6 turistin durumu ağır.

İlk incelemede otobüsün ön tekerleğinin patladığı tespit edildi. Kazanın bu nedenle meydana gelmiş olabileceği düşünülüyor.