Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
[Fotograf: AA]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir tur otobüsü şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 39'u turist 41 kişi yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinden Denizli'deki Pamukkale travertenlerine giden turistleri taşıyan A.G. idaresindeki tur otobüsü, Kumavşarı Mahallesi girişinde bariyerlere çarptı.
Şarampole devrilen otobüs, ters döndü. Sürücü ve turist rehberi ile İngiltere, Meksika ve Almanya uyruklu 39 turist yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ters dönen otobüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla araçtan çıkartıldı.
6 yaralının durumu ağır
Kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan 41 yaralıdan 6 turistin durumu ağır.
İlk incelemede otobüsün ön tekerleğinin patladığı tespit edildi. Kazanın bu nedenle meydana gelmiş olabileceği düşünülüyor.
Etiketler: Denizli Trafik Kazası
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