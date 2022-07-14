Antalya’nın Manavgat ilçesinde yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren ve jandarmanın dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil, aniden durarak jandarma aracının kaza yapmasına neden oldu. Sürücünün sürekli aynı davranışları sergilediği, alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Olay, Sorgun Mahallesi Boğaz mevkiinde meydana geldi. Bir otomobilden yüksek sesle müzik dinlendiği şikayeti üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri söz konusu otomobile dur ihtarında bulundu. Otomobildekilerin ihtara uymayarak kaçması üzerine ekipler takibe başladı.

Sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktı

Daha sonra jandarmanın takibe aldığı otomobilin ani fren yapması üzerine jandarma aracı otomobile çarparak kaza yaptı. Otomobil sürücüsü hem ehliyetsiz hem de alkollü çıktı Kimsenin yaralanmadığı kazanın ardından otomobil sürücüsü Arif Koray U.'nun yapılan alkol kontrolünde 0.71 promil alkollü olduğu, sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi.

Araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674, alkollü araç kullanmaktan bin 823, araç sahibine ehliyetsiz bir kişiye araç kullandırmaktan 3 bin 674 olmak üzere toplam 9 bin 171 TL para cezası uygulandı.

Daha önce de uygulamadan kaçmış

Sürücüye ayrıca, kazadan kısa bir süre önce Herdford Caddesi’nde uygulama yapan trafik ekiplerinin dur ihtarına uymadığı, plakasına dur ihtarına uymamak ve makas atmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından ceza uygulandığı bildirildi.