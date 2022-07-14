Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde Nazmi Arıkan'a ait küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliğinin çalışanları, dün bir süredir haber alamadıkları Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cansız bedenlerini bulmuştu.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayetlerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından İstanbul'da yakalanan şüpheli Çanakkale'ye getirildi. Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cenazeleri ise Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'nden alınıp Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

Hastaneye gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, öldürülen Arıkan ve Eker'in yakınlarına taziyelerini iletti.