Dün sabah saat 09.00 sıralarında, Hilal Mahallesi'nde bulunan bir eve hırsız girdiği ihbarı üzerine bölgeye Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Çalınan eşyaları taşıyacak çekçek arabasını fark eden ekipler, evin kapı göbeğinin zorlandığını, içeriye girildikten sonra da kapının ardına destek konduğunu tespit etti.

Ev sahibinden anahtarı alan ekipler, evin iç klima ünitesinin söküldüğünü, çamaşır makinası, su ısıtıcısı ve fırının kapıya götürüldüğünü, televizyon ve elektrikli süpürgenin de terastan taşınacak şekilde hazırlandığını gördü.

Terasta saklanırken yakalandılar, ev sahibine yalvardılar

Evdeki tüm elektronik eşyaları çalmaya niyetlenen şüpheliler H.T. ve H.T., polis ekipleri tarafından evin terasında saklanırken yakalandı.

Hırsızların yakalandığı anları ev sahibi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Şüpheliler ev sahibine yalvararak özür diledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Boğaziçi Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.