Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 10:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir Bergama'da makilik yangını
[Fotograf: DHA]
İzmir'in Bergama ilçesinde makilik alanda yangın çıktı, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bergama ilçesine bağlı Sağancı Mahallesi'ndeki makilik alanda, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 helikopter, 5 arazöz ve çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.
Ekipler, alevlerin bölgedeki süt fabrikasına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.
Etiketler: İzmir
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