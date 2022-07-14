Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 11:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Israrla ambulansa yol vermeyen yolcu otobüsü kamerada
[Fotograf: İHA]
Balıkesir'de sirenlerini çalarak yol isteyen ambulansa ısrarla yol vermeyen şehirler arası yolcu otobüsü, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edremit'ten Ayvalık kara yolu istikametine giden yolcu otobüsü, siren çalarak yol isteyen ambulansa duyarsız kaldı.
Ambulans, kilometrelerce takip ettiği otobüsü ışıklara geldiğinde geçebildi.
Duyarsız otobüs şoförü, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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