Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Muğla Datça'daki orman yangınına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Kirişçi'nin açıklamasının satır başları şöyle;

Bu saatlerde ilk müdaheleyi gerçekleştirdiğimiz orman yangını ile ilgili aziz milletimizi aracılığınızla bilgilendirmek istiyorum. Malumlarınız olduğu üzere bu çalışmada da AFAD'ımızın koordinasyonunda müştereken birlikte Orman Genel Müdürlüğü'müz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız sivil toplum örgütlerimiz onların da desteği ile bu çalışma an itibarıyla başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

"3 bin 520 vatandaşımız uygun yerlere nakledilmiştir"

Yangın kontrol altına alınmıştır bu manada bunu ifade etmekde yarar vardır. Soğutma çalışmaları başlamış ve gerektiği sürece bu çalışmalar sürdürülecektir. Yaklaşık 300 hektarlık bir orman alanı bu yangında zarar görmüş ve 400 hektarlık da tarımla ilişkili olan alanlarda bir zararımız söz konusu olmuştur. 450 hane ve 3 bin 520 vatandaşımız yine tedbir amaçlı olarak bulundukları mahalden alınmış yakınlarına ve uygun yerlere nakledilmiştir. 4 ev ağır hasarlı olmak üzere toplam 10 ev zarar görmüştür. Fakat vatandaşlarımızın özellikle canıyla ilgili bir kaybımız çok şükür olmamıştır.

Yangından etkilenen 22 kişiden 13'ü taburcu edildi

Büyükbaş, küçükbaş ve arıcılıkla ilgili arı kovanlarımız çalışmalar esnasında bulundukları yerlerden alınmıştır. Bazı vatandaşlarımız yangından olumsuz etkilenmi, bu olumsuz etkilenen vatandaşlarımız arasında 22 kişi, 13 kişi taburcu edilmiş bu 22 kişiden, 7 kişinin tedavisi sürmekte bir belediye çalışanımızda ise 3. derece bir yanık söz konusu, hayati bir tehlikesi bulunmamaktadır. Yine insan hayatı kadar önemsediğimiz doğal canlılarımız da onlarla ilgili de ifade ettiğim gibi kurtarma çalışmalarım bulunmuştur. Kocadağ bölgesinde tam radarın olduğu muhitte 500 yaban keçisi de çalışmalarla birlikte kurtarılmıştır. Bunlar bizim en büyük tesellimizdir. Maddi kayıplar telafi edilebilir fakat her halukarda canlarımızı bu manada koruduğumuzu ve kurtardığımızı belirtmekten de büyük bir memnuniyet duyuyorum.

"24 saat dahi sürmeden bu yangın kontrol altına alındı"

Tabiki 24 saat önce bu hadise başladığında gerek hava sıcaklığı yüksekliği itibarıyla gerekse hava rutubetinin düşüklüğü dahası rüzgarın aşırı şiddeti bu çalışmaların biraz zor geçmesine neden olmuştur. Alan aslında çok büyük bir alan değildir fakat alanın bulunduğu coğrafya zor bir coğrafyadır. Yani teşkilatlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarımızın gönüllü teşkilatlarımızın onların çabaları önemli fakat tabiatında onların önüne getirdiği zorluklar olmuştur. Bu zorluklara rağmen 24 saat dahi sürmeden bu yangın kontrol altına alınmış ve güzel bir çalışma geride bırakılmıştır.