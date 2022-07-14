Sabah saatlerinde Ergene'ye bağlı Misinli Mahallesi kavşağında seyreden Yusuf P. yönetimindeki dinamit yüklü kamyonet, kavşaktan dönüş yapan Mehmet T. idaresindeki otomobile çarptı.

Otomobil, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 150 metre sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralan otomobil sürücüsü Mehmet T., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yusuf P.'nin, aracında patlayıcı malzeme bulunduğunu söylemesiyle jandarma, geniş güvenlik önlemi aldı. Kamyonet, güvenli bölgeye çekilirken, Yusuf P. de ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.