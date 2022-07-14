Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 15:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de katı atık bertaraf tesisinde yangın
[Fotograf: AA]
Osmaniye'de ormanlık alan yakınında bulunan katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangına, karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Yaverpaşa Mahallesi'ndeki katı atık bertaraf tesisinde yangın çıkması üzerine yetkililere haber verildi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Polis ekiplerinin tesis çevresinde güvenlik önlemi aldığı yangına itfaiye müdahale ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve helikopter de yangının tesisin yakınındaki ormanlık alana sıçramaması için söndürme çalışmalarına destek veriyor.
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