İstanbul'da su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı'nın üzerini yeşil ve mavi tabaka kapladı.

Suyun üzerine ayrı bir katman oluşturan tabakanın göl kenarındaki otlara ve taşlara da bulaştığı da görüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığının İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ekipleri barajdan numune alarak inceleme başlattı.

Konuya ilişkin İSKİ açıklama yaptı. Yapılan açıklamada , "Sazlıdere Barajı'nda meydana gelen renk değişimi doğal bir süreç olup, suyun durgunlaşması sebebiyle ortaya çıkmıştır. Mavi ve yeşil renkteki alglerin oluşturduğu bu durumun ortalama 10 gün içerisinde ortadan kalkması ve suyun normal haline dönmesi beklenmektedir. Öte yandan alglerin meydana geldiği kısım, barajın su alma yapısından uzak ve alglerin miktarı da azdır. İSKİ'nin İstanbul'a 365 gün 24 saat kesintisiz ve içilebilir kalitede su sağladığını hatırlatarak saygıdeğer İstanbullulara önemle duyururuz" ifadelerine yer verildi.