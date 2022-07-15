Haber Giriş: 15 Temmuz 2022 Cuma 00:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te kamyonetle otomobil çarpıştı: 10 yaralı
[Fotograf: AA]
Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı.
A.G. idaresindeki otomobil, ilçeye bağlı Çakıllı köyü mevkisinde F.B'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı.
Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Servis, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı.
Vatandaşların da yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesi ile Batman'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: Siirt Trafik Kazası
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