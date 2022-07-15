Haber Giriş: 15 Temmuz 2022 Cuma 02:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Sivas'ta, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
R.S. (35) yönetimindeki 38 ZN 011 plakalı otomobil ile İ.Y'nin (34) kullandığı 01 ZG 446 plakalı hafif ticari araç, Kale Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçta bulunan S.K. (38) ve N.Ü. (53) yaralandı.
Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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