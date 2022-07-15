Haber Giriş: 15 Temmuz 2022 Cuma 03:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da otomobil devrildi: 7 yaralı
Diyarbakır'da kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Veysel Şahin yönetimindeki 06 N 6032 plakalı otomobil, Ergani yolu Geyiktepe mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, yaralanan sürücü ile Menice Şahin, Altun Akşit, Enes Akşit, Rabia Şahin, Esengül Şahin ve Nurdagül Şahin 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Diyarbakır Trafik Kazası
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