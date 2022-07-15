İzmit Alikahya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir demir çelik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fabrikadan yükselen alevleri görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Bu sırada fabrikada bulunan işçiler dışarıya çıkarıldı. İtfaiye ekipleri yakşaşık iki saat süren müdahale sonrası yangını kontrrol altına aldı.