Haber Giriş: 15 Temmuz 2022 Cuma 09:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmit'te fabrika yangını
İzmit'te demir çelik fabrikasının asitleme bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
İzmit Alikahya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir demir çelik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Fabrikadan yükselen alevleri görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
Bu sırada fabrikada bulunan işçiler dışarıya çıkarıldı. İtfaiye ekipleri yakşaşık iki saat süren müdahale sonrası yangını kontrrol altına aldı.
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