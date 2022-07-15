Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle Gevaş ilçesindeki 3 bin 537 rakımlı Artos Dağı'na tırmanış etkinliği düzenledi.

Profesyonel dağcılar eşliğindeki ekip, saat 03.00 sıralarında dağa tırmanışa geçti.

[Fotoğraf: DHA]

3 saat süren zorlu tırmanışın ardından dağcılar, zirvede 15 Temmuz şehitleri anısına '15 Temmuz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz' yazılı pankart açtı.

[Fotoğraf: DHA]