Haber Giriş: 15 Temmuz 2022 Cuma 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Selin taşıdığı kütüklerin arasında sıkışan köpekler kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde etkili olan selle birlikte dere kenarına taşınan kütükler arasında sıkışan 5 yavru köpek ekiplerce kurtarıldı.
Eğerci köyünde devriye gezen jandarma ekipleri, dere yatağı kenarında havlama sesi duyunca harekete geçti.
Merdiven yardımıyla dere yatağına inen jandarma personeli, sel sularının taşıdığı kütükler arasında 5 yavru köpeğin sıkıştığını gördü.
Kütükleri kaldırarak hayvanları kurtaran ekipler, yavruları sevdikten sonra annelerinin yanına bıraktı.
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