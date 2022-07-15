Sivas'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, "Türkiye Aşkına Resim ve Fotoğraf Sergisi"nin açılışı yapıldı.

İletişim Başkanlığı tarafından Atatürk Kongre Müzesi Bahçesi'nde ve Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen serginin açılışında konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

"Direniş ruhunu canlı tutmayı amaçlıyoruz"

Hain darbe girişimini unutmamayı ve unutturmamayı amaçladıklarını belirten Şimşek, "Direniş ruhunu her zaman canlı tutmayı, gençlerimize ve insanlarımıza yapılan hainliği ve bu direnişi çok güzel şekilde anlatmayı amaçlıyoruz. Bu amaçla da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'mız tarafından düzenlenen serginin açılışını gerçekleştireceğiz ve hep birlikte gezeceğiz" dedi.

Şimşek, vatan uğruna canını feda eden şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andığını belirtti.

Serginin açılışına AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Garnizon ve 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü katıldı.

Sergi, yarın akşam saatlerine kadar ziyaret edilebilecek.