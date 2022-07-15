Haber Giriş: 15 Temmuz 2022 Cuma 15:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İş makinesiyle düğün konvoyunun önünü kesti
[Fotograf: DHA]
Çorum’da düğün konvoyu gören bir kişi iş makinesiyle yolu kesti. Operatör bahşişi aldıktan sonra yolu yeniden açtı.
Oğuzlar Belediyesi'nde çalışan Veli Gözel ve Elif Hastaoğlu çifti önceki gün düzenlenen törenle dünyaevine girdi.
Çok sayıda davetlinin katılımıyla gelin alma merasimi de düzenlendi. Düğün konvoyunun geçişi sırasında bir kepçe operatörü de paletli iş makinesiyle yolu keserek, bahşiş istedi.
Gelin ve damadın içerisinde bulunduğu otomobilin önünde duran operatör, para alınca yolu açtı.
[Fotoğraf: DHA]
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