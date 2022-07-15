Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği düzenlendi.

Genel Müdürlüğün kuruluşunda görev yapan gaziler ile terör olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların yakınlarının katıldığı saygı seyri programında, 3 hızlı tahlisiye botu, 3 RHIB bot ve römorkör olmak üzere 7 deniz aracı yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

Beylerbeyi açıklarında başlayan saygı seyrine katılan deniz araçları, Anadolu Yakası sahil şeridinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar ilerledi.

Burada köprü altından Avrupa Yakası sahil bandına geçen araçlar, Beşiktaş istikametinde Ortaköy Meydanı önünde su gösterisi yaptı. Daha sonra Üsküdar açıklarına hareket eden deniz taşıtları, Üsküdar Meydanı önünde de su gösterisi gerçekleştirdi.

[Fotoğraf: AA]