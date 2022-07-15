Haber Giriş: 15 Temmuz 2022 Cuma 17:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de araziye gömülü 80 uçaksavar mühimmatı ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 80 uçaksavar mühimmatı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğünün verdiği bilgiye istinaden Jandarma Asayiş Komando timlerince, ilçenin Günyazı köyü kırsalında düzenlenen operasyonda, araziye gömülü 14,5 milimetrelik 80 uçaksavar mühimmatı bulundu.
Bölgede operasyon sürüyor.
Etiketler: Hakkari Terör Örgütü
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