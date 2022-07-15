Çaltılıdere Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter, 2 uçak ve 10 arazöz ile müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.