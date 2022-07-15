Haber Giriş: 15 Temmuz 2022 Cuma 18:13Son Güncelleme: Kaynak: AA, DHA, İHA
İzmir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: İHA]
İzmir'in Aliağa ilçesinde maki ve otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Çaltılıdere Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter, 2 uçak ve 10 arazöz ile müdahale edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Etiketler: İzmir Orman Yangını
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