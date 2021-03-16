Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 13:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Osmaniye'de miting ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı
[Fotoğraf: DHA]
Osmaniye’de koronavirüs tedbirleri kapsamında, salgının yayılmasını önlemek amacıyla kamuya açık alanlarda miting, kapalı/açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri ve benzeri eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.
Sağlık Bakanlığını tarafından açıklanan koronavirüs haritasından 100 binde 198,89 oranla kırmızı renkle 'çok yüksek riskli' iller arasından yer alan Osmaniye'de valilik tarafından alınan kararla, salgının yayılmasını önlemek amacıyla tedbirler sıkılaştırıldı.
Bu kapsamda, genel asayişin korunması amacıyla mülki amirliklerin uygun göreceği sosyal mesafe kuralına uyularak yapılacak etkinlikler hariç olmak üzere, miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve imza kampanyası gibi etkinlikler 15 Mart günü saat 00.01 ile 29 Mart günü saat 23.59’a kadar 15 gün süre ile yasaklandı.
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