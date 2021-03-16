10 Eylül 2020'de İncesi Mahallesi'ndeki kahvehanenin bahçesinde meydana geldi. Kahvehanede oturan Mevlüt Çağşak, başka masada oturan Ayhan Yalçınkaya, Hacı Ahmet Öksüz ve Necati Harmancı'ya iddiaya göre, "Siz benim selamımı neden almıyorsunuz?" diyerek bir anda ateş açtı.

Hacı Ahmet Öksüz, Ayhan Yalçınkaya ve Necati Harmancı vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, Hacı Ahmet Öksüz olay yerinde, Ayhan Yalçınkaya kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Yaralı Necati Harmancı da Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi edildi.

Suç aleti tabanca ile birlikte gözaltına alınan Mevlüt Cağşak'ın, jandarmada ifade vermediği ve susma hakkını kullandı. Adliyeye sevk edilen Cağşak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddianame hazırlandı

Olayın ardından Mevlüt Çağşak hakkında Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame tamamlandı. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, saldırıda yaralanan Necati H.’nin ifadesine de yer verildi.

Olayı anlatan Harmancı, Ayhan Yalçınkaya, Hacı Ahmet Öksüz ve Mehmet Köse ile aynı masada oturduğunu, saldırgan Mevlüt Çağşak'ın da 7-8 metre ilerideki başka bir masada 3 kişiyle oturduğunu söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Yakın mesafeden tereddüt etmeden ateş ettiği iddianamede yer aldı

İddianamede, Mevlüt Çağşak'ın, olay günü masadan kalkıp tuvalete gittikten sonra geri döndüğünü, bir müddet oturduktan sonra direkt tabancasını çıkartıp, Ayhan Yalçınkaya, Hacı Ahmet Öksüz ve Necati Harmancı'nın bulunduğu masaya sakin ve kararlı adımlarla gelip doğrudan ve yakın mesafeden tereddüt etmeden ateş ettiği belirtildi.

Çağsak'ın saldırının ardından sakin ve emin adımlarla kahvehanenin önündeki aracına gidip, aracıyla uzaklaştığı ifade edildi.

3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

İddianamede, Çağşak'ın bulundurma ruhsatlı tabancasını yanında getirip, kesin, kararlı ve soğukkanlı şekilde hareket ettiği, saldırıyı tasarlayarak gerçekleştirdiği için 'tasarlayarak kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

