Antalya'daki Türkiye'nin ilk ve tek Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Orman Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen çalışmayla dünyanın sayılı merkezleri arasına girmeye hazırlanıyor.

Orman yangınlarıyla etkin mücadele etmek amacıyla 2012'de kurulan merkezde, yangınları önleme, yangınla mücadele, yanan alanların rehabilitasyonu konularında mesleki ve kişisel yeterlilikleri geliştirici eğitim veriliyor. Merkezde, teknik eleman, orman muhafaza memuru ve arazöz operatörleri seviyesinde "hizmet öncesi ile hizmet içi eğitim" sunuluyor.

[Fotoğraf: AA]

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve 9 yılda 357'si yabancı 5 bin 392 görevliye eğitim verilen merkez, her yıl daha geniş kitlelere ulaşıyor.

16 ülkeden ekip eğitime katıldı

Pentatlon sahası, 20 zorlu engelden oluşan sürücü eğitim parkuru, heliport, kursiyerler için konaklama tesisi ile konferans salonlarının da bulunduğu merkezde, yerli bir yazılım ürünü olan orman yangınlarıyla mücadele simülatörü ile simülasyon eğitimi de veriliyor.

[Fotoğraf: AA]

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, merkezde hem teorik hem de uygulamalı bilgilerle ekipleri yangınlara hazırladıklarını söyledi.

Yangın söndürme ekiplerinin arazi koşullarında çalıştıklarını, merkezde de buna uygun parkurlar oluşturduklarını anlatan Dikici, kursiyerlerin dağa tırmanmayı, helikopterden atlamayı, her türlü tehlikeden kaçmayı öğrendiklerini vurguladı.

Vedat Dikici, başarılı olanlara sertifika verildiğini, sınavları geçemeyenlerin ise yeniden eğitime alındıklarını aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Merkezin Türkiye'de tek olduğunu vurgulayan Dikici, sadece ülke genelinden değil, bugüne kadar aralarında Ukrayna, Bosna Hersek, Azerbaycan, Türkmenistan, Makedonya, Senegal ve Nijer'in de bulunduğu 16 ülkeden ekiplerin eğitimlere katıldıklarını söyledi.

Merkez dünya ile entegre ediliyor

Vedat Dikici, uluslararası alanda hizmet veren merkezin, dünya ile entegre edilmesi için çalışma yürüttüklerini anlatan Dikici, şöyle konuştu:

"Avrupa'dan gelenler merkezimize hayran kaldılar. Simülasyona, alana, eğitim imkanlarına... Burayı görünce, 'entegre edelim, tüm Avrupa buradan faydalansın' dediler. Görüşmeler yapılıyor, bağlantılar kuruluyor. Birkaç yıl içerisinde burası, yangın eğitim merkezi olarak dünyanın belli başlı merkezlerinden biri olacak, verdiğimiz sertifikalar da dünyada geçerli hale gelecek. Hiçbir eksiğimiz yok, FAO'nun heyetini bekliyoruz. Heyetin yapacağı çalışmaların ardından dünyanın sayılı yangın eğitim merkezlerinden bir tanesi Antalya'da Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye devam edecek."