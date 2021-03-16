Yeşilova ilçesi sınırlarında yer alan 1463 hektar büyüklüğündeki Yarışlı Gölü, her yıl binlerce kuşu misafir ediyor. Gölde başta flamingolar olmak üzere angıt, uzunbacak, kılıçgaga, düdükçün ve kumkuşu gibi toplamda 141 türden binlerce kuş görülebiliyor.

Göl, suyu alkali ve tuzlu, zengin biyolojik çeşitliliğe sahip. Bu yıl yaz ayını gölde geçirecek flamingolar da geldi.

Yaz boyunca beslenme amaçlı olarak Yarışlı Gölü'ne gelen flamingolar, nadir olarak bölgedeki Karataş ve Burdur göllerinde de görülebiliyor.