Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 11:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Jandarmadan operasyon: 1939 adet tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Denizli’nin Çivril ilçesinde jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda çeşitli dönemlere ait 1939 adet tarihi eser ele geçirildi.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Çivril ilçesinde bir şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takip sonucu şüphelinin evine, aracına ve iş yerine operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda arama yapılan yerlerinde çeşitli dönemlere ait 1939 adet tarihi eser niteliğini taşıyan sikke, obje, define arama dedektörü ve kazı malzemeleri ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler ekipler tarafından muhafaza altına alınırken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Tarihi Eser
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