Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 11:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ardahan'da Meryem Ana ve Artemis heykelleri ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda Meryem Ana ve Artemis heykelleri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Çıldır'a bağlı Aşağıcambaz köyündeki 3 kişinin evlerinde tarihi eser ve ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.
Adli makamlardan arama kararı alan ekipler, 3 şüphelinin evlerine sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde aramalarda; 1 Meryem Ana heykeli, 1 Artemis heykeli, tarihi eser niteliği taşıyan çanak ve çömlek, 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız namlu ve kabza kısımları kesilmiş av tabancası, 1 ruhsatsız 9 mm tabanca ve şarjörü ile 29 tabanca ve av tüfeği mermisi ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçak Kazı Tarihi Eser
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