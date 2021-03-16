Eski eşini öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde boşandığı eşini silahla öldüren sanığa, 24 yıl hapis cezası verildi.
Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Kerem T. ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada son sözü sorulan Kerem T, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Olay günü öldürme niyetiyle gitmedim. Pişmanın. Takdir mahkemenin." dedi.
Müşteki avukatları da haksız tahrik indirimi uygulanmamasını talep etti.
Sanığa, eşe karşı tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, haksız tahrik indirimiyle cezayı 24 yıl hapis cezasına çevirerek, tutukluluk devamına karar verdi.
Kaçmak istedi, güvenlik görevlisi yakaladı
16 Ekim 2019'da Kerem T. (44) takip ettiği eski eşi Ayşe Acar'ı (36) Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karaca Sokak'taki müşteri hizmetleri merkezinde doğal gaz aboneliği işlemi yaptırdığı sırada silahla öldürmüş, olay yerinden kaçmak isteyen zanlı, müşteri hizmetleri merkezinde çalışan güvenlik görevlisi tarafından yakalanmıştı.