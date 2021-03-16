Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 11:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bozulan kamyon otomobillere çarptı
İstanbul'da arıza yapan kamyon, geri kayarak arkasındaki araçlara çarptı. Kazada bir kişi yaralandı, 3 araçta hasar meydana geldi.
İstanbul Kağıthane Caddesi üzerinde, yol üzerinde arıza yapan kamyon tamir edilmeye çalışılırken geri kayarak arkadan gelen otomobili sıkıştırdı.
Kamyonun arkasında ezilen otomobil üç araca çarptı.
Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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