İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, güncellenen koronavirüs risk haritasında vaka sayısının artmasına açıklamalarda bulundu.

Benli, illerin renk değişiminde vaka sayılarının yanında, hastanedeki mevcut durum, vaka test oranı ve salgın ilerleyişinin de dikkate alındığını belirterek, "Şehrimizde her ne kadar vaka sayıları artıyor olsa da hastane durumu, vaka ilerleyişi, vaka test oranları ve salgın ilerleyişi değerlendirildiğinde renginin değiştirilmemesi kararı verilmiş oldu" dedi.

Mantı buluşmasında 14 vaka

Filyasyon ekiplerinin karşılaştığı ilginç olaylara da değinen İl Sağlık Müdürü Benli, "Filyasyon ekibimiz apartmanda bir daireye gittiklerinde yan dairede çok fazla ayakkabı olduğunu görmüşler. Kapıyı çaldıklarında gün yapıldığını, içeriden 6 ailenin çıktığını görmüşler. Dün yine başka ekip arkadaşlarımız taziye evini görüyorlar. Taziye evine gittiklerinde aynı ortamda bulunan 110’dan fazla kişi saymışlar. Bunların dışında bir de apartmanın birinin bodrum katında kadınlar mantı sıkınca 14 pozitif vaka çıktı. Bir de dünürler bir araya gelmiş, yemek yemişler. Oradan 8 pozitif vaka çıktı. Pandemi bitmedi, devam ediyor. Kapalı, yoğun ortamlardan uzak durmamız, doğru bilgi paylaşımı yapmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

