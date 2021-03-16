Ovacık Munzur Çayı'nda, arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden Gürkan Yılmaz, suyun karşısında köpeğin değişik sesler çıkardığını fark etti. Yılmaz, köpeğin bulunduğu alana dikkatli bakınca tasmasının taşa takıldığını ve sıkıştığını fark etti.

Yılmaz, hava sıcaklığının eksi 2 derece olduğu bölgede kar sularının erimesiyle debisi yükselen Munzur Çayı'na kıyafetlerini çıkarmadan atladı ve köpeği dondurucu sudan çıkardı.

'Köpeğin sarılması, her şeyi unutturdu'

Çok üşüdüğünü fakat kurtardıktan sonra köpeğe sarılınca iyi hissettiğini anlatan Gürkan Yılmaz, o anları anlattı:

"Arkadaşlarımla buraya piknik yapmaya geldik. Biraz oturduk; karşı tarafta bir köpek, yardım ister gibi sesler çıkarıyordu. Zinciri ağaç ve taşlara takılmıştı. Başta biraz bekledim, kendisi çıkar mı, diye fakat orada mahsur kalmıştı ve çok üzücü bir durumdu. Vicdanım el vermedi, ben de su ne kadar soğuk olursa olsun onu kurtaracağım, dedim.

Karşıya geçtim, köpek çok korkmuştu. Zinciri de boynundan sökemedim. Zincir ile sudan karşıdan karşıya geçirdim köpeği sonra arkadaşlarımla beraber ateş yaktık, ısıttık ve yiyecek verdik. Su aşırı soğuktu, girdiğim an çok üşüdüm. Sudan karşıdan karşıya geçtiğim zaman da ayaklarıma kramplar girdi. Donma tehlikesi geçirdim fakat köpeği kurtardıktan sonra bana sarılması, her şeyi unutturdu."

"Vicdanım rahat"

Çevredekilerin köpeği fark ettiğini ve kendisinin suya girdiği an yardım etmediklerini anlatan Yılmaz, soğuğa rağmen suya girip köpeği kurtardığı için vicdanının rahat olduğunu söyledi.