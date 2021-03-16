Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 13:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da hafriyat kamyonlarına denetim
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde hafriyat kamyonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Tonajı fazla olan, belgeleri eksiklik olup kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ile ilçe trafik büro amirliği ekiplerince Kemerburgaz Selanik Bulvarı'nda oluşturulan denetim noktasında hafriyat kamyonları durduruldu.
Ekipler, denetimde tonajları belirtilmemiş araçları ölçüm için Karayolları Bölge Müdürlüğü Hasdal Denetim İstasyonu'na götürdü. Tonajı fazla olan, belgeleri eksiklik olup kurallara uymayan hafriyat kamyonu sürücülerine cezai işlem uygulandı.
Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.
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