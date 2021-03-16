Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ile ilçe trafik büro amirliği ekiplerince Kemerburgaz Selanik Bulvarı'nda oluşturulan denetim noktasında hafriyat kamyonları durduruldu.

Ekipler, denetimde tonajları belirtilmemiş araçları ölçüm için Karayolları Bölge Müdürlüğü Hasdal Denetim İstasyonu'na götürdü. Tonajı fazla olan, belgeleri eksiklik olup kurallara uymayan hafriyat kamyonu sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.