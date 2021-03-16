TCDD'den yapılan açıklamada, Kayaş-Çetinkaya hat kesimine elektrifikasyon tesisleri kurulumu çalışmaları kapsamında inşaatı tamamlanan İhsanlı TM-Hanlı İstasyonları arası ile Sivas TM-Sivas Gar arası demiryolu elektrifikasyon hatlarına, 19 Mart Cuma gününden itibaren 27 bin 500 volt gerilim verileceği belirtildi.

Açıklamada, yüksek gerilim nedeniyle elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmenin, direklere dokunmanın, tırmanmanın, iletkenlere yaklaşmanın ve yere düşen tellere dokunmanın can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olduğu ifade edildi.

