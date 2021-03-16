Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 13:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da zehir tacirlerine operasyon: 6 tutuklama
[Fotoğraf: Arşiv]
Aksaray'da zehir tacirlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, 6 şüphelinin zaman zaman il dışından kente uyuşturucu getirdiği ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonla zanlılar gözaltına alındı.
Narkotik köpeği "Bixi"nin de desteğiyle şüphelilerin otomobil ve adreslerindeki aramalarda, uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
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