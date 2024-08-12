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Türkiye
AA 12.08.2024 09:53

Organize suç örgütlerine operasyon: 20 şüpheli tutuklandı

Kırklareli merkezli 4 ilde, iki organize suç örgütüne düzenlenen "Kuyu-15" operasyonlarında gözaltına alınan 62 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Organize suç örgütlerine operasyon: 20 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Kırklareli merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır'da operasyonlar düzenledi. Gözaltına alınan 62 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası 20 şüpheli çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Şüphelilerden 2'sine sağlık durumu nedeniyle ev hapsi uygulandı. 21 şüpheli adli kontrol şartıyla, 19 şüpheli de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Çok sayıda silah ele geçirilmişti

Kırklareli merkezli 4 ilde, elebaşılığını N.G.ve E.K.'nın yaptığı birbirleriyle husumetli iki organize suç örgütüne "Kuyu-15" operasyonları düzenlenmişti. 

Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda 20 tabanca, 21 şarjör, 7 av tüfeği, 2 bin 546 silah mermisi, 70 tüfek mermisi, 4 bıçak, 12'si dolu 27 senet, 4 telsiz, balistik yelek, 146 bin 993 lira, 3 bin 736 dolar, 3 bin 630 avro ve ziynet eşyası ile yasaklı kitap ele geçirilmişti.​​​​​​​

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